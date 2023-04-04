Крелин Зусман 19.05.1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Крелин Зусман

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 19.05.1898, Климовичи, Белорусь

умер 05.05.1981, Москва, город федерального значения Москва

Дети
Крелин (Крейндлин) Юлий Зусманович15.05.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Климовичи, Белорусь

Рождение ребёнка
15.05.1929

Сын: Крелин (Крейндлин) Юлий Зусманович

Мать ребёнка: Крейндлин (Кренгауз) Рахиль Исаевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
05.05.1981
Москва, город федерального значения Москва

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