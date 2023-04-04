Крелин Зусман
мужской, родился 19.05.1898, Климовичи, Белорусь
умер 05.05.1981, Москва, город федерального значения Москва
Дети
Крелин (Крейндлин) Юлий Зусманович15.05.1929 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Климовичи, Белорусь
Рождение ребёнка
15.05.1929
Сын: Крелин (Крейндлин) Юлий Зусманович
Мать ребёнка: Крейндлин (Кренгауз) Рахиль Исаевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.05.1981
Москва, город федерального значения Москва