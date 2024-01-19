Мухортов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.05.1929
Сын: Мухортов Владимир
Мать ребёнка: Мухортова Маруся
Рождение ребёнка
01.05.1937
Дочь: Мартынова Евгения
Мать ребёнка: Мухортова Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухортов Федор
Мать ребёнка: Мухортова Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савицкая Анна
Мать ребёнка: Мухортова Маруся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухортова Маруся