Мухортов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухортов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1929

Сын: Мухортов Владимир

Мать ребёнка: Мухортова Маруся

Рождение ребёнка
01.05.1937

Дочь: Мартынова Евгения

Мать ребёнка: Мухортова Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухортов Федор

Мать ребёнка: Мухортова Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савицкая Анна

Мать ребёнка: Мухортова Маруся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухортова Маруся

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