(Ковалевская) Софья 05.10.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ковалевская) Софья

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 05.10.1878, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1952, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Ковалевская (Корвин-Круковская) Софья03.01.1850 г.р.
Отец
Ковалевский Владимир02.08.1842 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1878

Отец: Ковалевский Владимир

Мать: Ковалевская (Корвин-Круковская) Софья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Работа или профессия
Неизвестно

Врач

Смерть
1952
Москва, город федерального значения Москва

Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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