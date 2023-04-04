(Ковалевская) Софья
женский, родилась 05.10.1878, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1952, Москва, город федерального значения Москва
МатьКовалевская (Корвин-Круковская) Софья03.01.1850 г.р.
ОтецКовалевский Владимир02.08.1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1878
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1952
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва