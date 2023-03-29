Кривенко Пётр Прокопьевич
мужской, родился 12.07.1947
умер 14.03.2011, Калиновский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Калиновский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.03.2011
Калиновский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область