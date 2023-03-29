Кривенко Пётр Прокопьевич 12.07.1947 — найти родственников по фамилии на Familio

Кривенко Пётр Прокопьевич

Автор
ОД
Дедович О.

мужской, родился 12.07.1947

умер 14.03.2011, Калиновский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Мать
Кривенко (Зинченко) Александра Владимировна1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кривенко (Зинченко) Александра Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Калиновский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.2011
Калиновский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

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