Микушин Александр Амосимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМикушин Александр Амосимович

Микушин Александр Амосимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1949

Дата смерти

27.06.1987

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1949

Отец: Микушин Амосим Алексеевич

Мать: Антонина Степановна

Рождение ребёнка
22.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Микушина Татьяна

Рождение ребёнка
30.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Микушина Татьяна

екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская обл., Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микушина Татьяна

Смерть
27.06.1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close