Микушин Александр Амосимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1949
Дата смерти27.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1949
Отец: Микушин Амосим Алексеевич
Мать: Антонина Степановна
Рождение ребёнка
22.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Микушина Татьяна
Рождение ребёнка
30.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Микушина Татьяна
екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская обл., Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микушина Татьяна
Смерть
27.06.1987