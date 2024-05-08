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Антонов Филипп (Антонович)

Место рождения

Съяново, Ступино, Московская область

Дата рождения

06.03.1786

Дата смерти

14.01.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1786

Отец: Михайлов Антон

Мать: Михайлова Ксения

Съяново, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.1807

Дочь: Филлипова Праскева

Мать ребёнка: Антонова Евдокия

Рождение ребёнка
1816

Сын: Буланов - Филлипов Дмитрий Филлипович

Мать ребёнка: Антонова Евдокия

Съяново, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Филипов Яков

Мать ребёнка: Антонова Евдокия

Смерть
14.01.1822
Съяново, Ступино, Московская область
Умер в возрасте 35 лет
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