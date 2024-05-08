Антонов Филипп (Антонович)
Место рождения
Дата рождения06.03.1786
Дата смерти14.01.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1786
Отец: Михайлов Антон
Мать: Михайлова Ксения
Рождение ребёнка
18.10.1807
Дочь: Филлипова Праскева
Мать ребёнка: Антонова Евдокия
Рождение ребёнка
1816
Сын: Буланов - Филлипов Дмитрий Филлипович
Мать ребёнка: Антонова Евдокия
Рождение ребёнка
1820
Сын: Филипов Яков
Мать ребёнка: Антонова Евдокия
Смерть
14.01.1822
Умер в возрасте 35 лет