Фэнг Маргарет-Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ромео Серхио
Мать: Фэнг Лана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фэнг Аполлинария
Отец ребёнка: Рей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фэнг Маркус-Алекс
Отец ребёнка: Рей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фэнг Наталия
Отец ребёнка: Рей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рей
Смерть
Неизвестно