Харьков Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1948
Дата смерти14.06.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.08.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1978
Дочь: Харькова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Харькова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
03.10.1981
Сын: Харьков Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Харькова Анастасия Васильевна
Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
14.06.2017