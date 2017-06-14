Харьков Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харьков Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1948

Дата смерти

14.06.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1978

Дочь: Харькова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Харькова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
03.10.1981

Сын: Харьков Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Харькова Анастасия Васильевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
14.06.2017
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