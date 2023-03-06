Снигирев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнигирев Иван

Снигирев Иван

avatar

Место рождения

поч.Наусть Чуринский Бельской вол.

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Снигирев Нефед (Мефодий)

Мать: Снигирева Марья Терентьевна

поч.Наусть Чуринский Бельской вол.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Снигирев Луппа

Мать ребёнка: ?

поч.Наусть Чуринский Бельской вол.
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: ?

поч.Наусть Чуринский Бельской вол.
Смерть
Неизвестно
поч.Наусть Чуринский Бельской вол.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close