Снигирев Иван
Место рожденияпоч.Наусть Чуринский Бельской вол.
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Снигирев Нефед (Мефодий)
поч.Наусть Чуринский Бельской вол.
Рождение ребёнка
1809
Сын: Снигирев Луппа
Мать ребёнка: ?
поч.Наусть Чуринский Бельской вол.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: ?
поч.Наусть Чуринский Бельской вол.
Смерть
Неизвестно
поч.Наусть Чуринский Бельской вол.