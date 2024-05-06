Садыков Навиль Накипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.08.1992
Рождение ребёнка
17.05.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садыкова (Ахметшина) Алсу Шарафутдиновна
Рождение ребёнка
05.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садыкова (Ахметшина) Алсу Шарафутдиновна