Рывкин Борис (Абрам) Миронович
Место рожденияСССР, Белоруссия, г. Гомель
Дата рождения04.08.1932
Дата смерти07.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1932
СССР, Белоруссия, г. Гомель
Рождение ребёнка
05.10.1963
Сын: Рывкин Вячеслав Борисович
Мать ребёнка: Рывкина Елизавета Владимировна
СССР, Белоруссия, г. Гомель
Рождение ребёнка
08.12.1969
Дочь: Первой Анна Борисовна
Мать ребёнка: Рывкина Елизавета Владимировна
СССР, Белоруссия, г. Гомель
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.2004
Израиль
Причина смерти: Болезнь
Похороны
07.04.2004
2357 Beersheba, , Southern District Israel