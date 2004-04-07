Рывкин Борис (Абрам) Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рывкин Борис (Абрам) Миронович

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Место рождения

СССР, Белоруссия, г. Гомель

Дата рождения

04.08.1932

Дата смерти

07.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1932

Отец: Рывкин Мирон Абрамович

Мать: Рывкина Елизавета (Цыля) Файвовна

СССР, Белоруссия, г. Гомель
Рождение ребёнка
05.10.1963

Сын: Рывкин Вячеслав Борисович

Мать ребёнка: Рывкина Елизавета Владимировна

СССР, Белоруссия, г. Гомель
Рождение ребёнка
08.12.1969

Дочь: Первой Анна Борисовна

Мать ребёнка: Рывкина Елизавета Владимировна

СССР, Белоруссия, г. Гомель
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рывкина Елизавета Владимировна

Смерть
07.04.2004
Израиль
Причина смерти: Болезнь
Похороны
07.04.2004
2357 Beersheba, , Southern District Israel
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