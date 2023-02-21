Баринов Артём Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринов Артём Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1992

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1992

Отец: Баринов Сергей Михайлович

Мать: Агафонова Елена

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