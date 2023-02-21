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Баринов Артём Сергеевич
Баринов Артём Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.1992
Пол
Мужской
Отец
Баринов Сергей Михайлович
1968 г.р.
Мать
Агафонова Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1992
Отец:
Баринов Сергей Михайлович
Мать:
Агафонова Елена
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