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Мамаева Варвара Естафьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

06.08.1852

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Коновалова Феврания Фёдоровна

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Летягина Анисия Фёдоровна

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Мамаев Ларион Фёдорович

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.03.1849

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.12.1850

Сын: Мамаев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.03.1852

Сын: Мамаев Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
06.08.1852
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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