Мамаева Варвара Естафьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти06.08.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Коновалова Феврания Фёдоровна
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Летягина Анисия Фёдоровна
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович
Рождение ребёнка
24.03.1849
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович
Рождение ребёнка
30.12.1850
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович
Рождение ребёнка
14.03.1852
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1852