Свешников Платон Леонтьевич
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения17.10.1817
Дата смерти19.10.1817
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1817
Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
17.10.1817
Владимирская в Придворных Слободах церковь
Смерть
19.10.1817
Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
19.10.1817
Волковское кладбище