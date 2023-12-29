Свешников Платон Леонтьевич 17.10.1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свешников Платон Леонтьевич

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

17.10.1817

Дата смерти

19.10.1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1817

Отец: Свешников Леонтий Леонтьевич

Мать: Свешникова (Тюленева) Пелагея Григорьевна

Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
17.10.1817
Владимирская в Придворных Слободах церковь
Смерть
19.10.1817
Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
19.10.1817
Волковское кладбище

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