Бычков Дмитрий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1907
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1907
Отец: Бычков Афанасий Минаевич
Мать: Бычкова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.08.1929
Сын: Бычков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Бычкова Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
07.06.1933
Дочь: Левина Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Бычкова Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 01.03.1936
Мать ребёнка: Бычкова Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
12.06.1938
Мать ребёнка: Бычкова Ефросинья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1942