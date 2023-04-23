Перфильев Стефан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перфильев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Феофилакт Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Костина (Перфильева) Елисавета Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно