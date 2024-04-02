Глушкова (Данчина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Данчина) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1987

Отец: Данчин Александр Анатольевич

Мать: Данчина Рауфа Набиулловна

Рождение ребёнка
22.10.2009

Сын: Гачегов Ярослав Денисович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
29.04.2017

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.2018

Сын: Глушков Матвей Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.2021

Дочь: Глушкова Василиса Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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