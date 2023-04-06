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Бастрыкин Андрей Тимофеевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Бастрыкин Тимофей Лукьянович

Мать: Бастрыкина Соломония Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бастрыкин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бастрыкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бастрыкин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Наталья Кряквина

Смерть
Неизвестно
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