Бастрыкин Андрей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1847
Сын: Бастрыкин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Кряквина
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Кряквина
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Кряквина
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Кряквина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно