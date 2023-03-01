Ануфрий Дронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиДо 1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Дрон Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Артём Ануфриевич
Мать ребёнка: Аксения Евстратовна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Кузьма Ануфриевич
Мать ребёнка: Аксения Евстратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксения Евстратовна
Смерть
До 1742