Ануфрий Дронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфрий Дронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

До 1742

Пол

Мужской

Отец

1674 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1696 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Дрон Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Артём Ануфриевич

Мать ребёнка: Аксения Евстратовна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Кузьма Ануфриевич

Мать ребёнка: Аксения Евстратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксения Евстратовна

Смерть
До 1742
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