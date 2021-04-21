Яков Макаров
мужской, родился Около 1712
умер Около 1779, Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Супруги
Федосья СтефановаОколо 1698 г.р.
Дети
Исайя ЯковлевОколо 1738 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Стефанова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Исайя Яковлев
Мать ребёнка: Федосья Стефанова
Смерть
Около 1779