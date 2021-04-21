Яков Макаров Около 1712 — найти родственников по фамилии на Familio

Яков Макаров

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился Около 1712

умер Около 1779, Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Супруги
Федосья СтефановаОколо 1698 г.р.
Дети
Исайя ЯковлевОколо 1738 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Стефанова

Место жительства
Неизвестно
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Исайя Яковлев

Мать ребёнка: Федосья Стефанова

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Около 1779
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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