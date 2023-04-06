Борисов Леонид Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.1976
Дочь: Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности