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Борисов Леонид Васильевич

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Место рождения

Верхние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

12.02.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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1976 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.11.1976

Дочь: Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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