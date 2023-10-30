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Роман
Роман
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1982
Дата смерти
1998
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Зайцева Нинель Павловна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец: не указан
Мать:
Зайцева Нинель Павловна
Смерть
1998
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