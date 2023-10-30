Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: не указан

Мать: Зайцева Нинель Павловна

Смерть
1998
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