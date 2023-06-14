Аллаяров Артур Альбертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллаяров Артур Альбертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1992

Отец: не указан

Мать: Касимова Анжелика Радиковна

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