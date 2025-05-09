Зевалкин Василий Иванович 1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Зевалкин Василий Иванович

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1903

умер 1966

Отец
Зевалкин Иван Яковлевич1866 г.р.
Мать
Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна1872 г.р.
Супруги
Зевалкина (Астахова) МарияНеизвестно г.р.
Дети
Зевалкин Александр1925 г.р.
Зевалкин Петр1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Зевалкин Иван Яковлевич

Мать: Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зевалкина (Астахова) Мария

Рождение ребёнка
1925

Сын: Зевалкин Александр

Мать ребёнка: Зевалкина (Астахова) Мария

Рождение ребёнка
1927

Сын: Зевалкин Петр

Мать ребёнка: Зевалкина (Астахова) Мария

Рождение ребёнка
04.09.1930

Сын: Зевалкин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Зевалкина (Астахова) Мария

Смерть
1966

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