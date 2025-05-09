Зевалкин Василий Иванович
мужской, родился 1903
умер 1966
ОтецЗевалкин Иван Яковлевич1866 г.р.
МатьЗевалкина (Юхина) Ирина Ивановна1872 г.р.
Супруги
Зевалкина (Астахова) МарияНеизвестно г.р.
Дети
Зевалкин Александр1925 г.р.
Зевалкин Петр1927 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Зевалкин Александр
Мать ребёнка: Зевалкина (Астахова) Мария
Рождение ребёнка
1927
Сын: Зевалкин Петр
Мать ребёнка: Зевалкина (Астахова) Мария
Рождение ребёнка
04.09.1930
Сын: Зевалкин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Зевалкина (Астахова) Мария
Смерть
1966