Мусихин Иван Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Иван Лукин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Жена

Около 1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Мусихин Лука Матвеев

Мать: Мусихина Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Марья

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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