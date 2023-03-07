Мусихин Иван Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Мусихин Лука Матвеев
Мать: Мусихина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Марья
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717