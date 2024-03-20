Бурасов Илья Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бурасов Федор Ильич
Мать ребёнка: Рыбакова Матрена Конановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Бурасова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Рыбакова Матрена Конановна
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Бурасова Алесандра
Мать ребёнка: Рыбакова Матрена Конановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933