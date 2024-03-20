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Бурасов Илья Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Бурасов Федор Ильич

Мать ребёнка: Рыбакова Матрена Конановна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Бурасова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Рыбакова Матрена Конановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бурасов Николай Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бурасова Алесандра

Мать ребёнка: Рыбакова Матрена Конановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Матрена Конановна

Смерть
1933
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