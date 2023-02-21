Яковлев Андрей Евдокимович
Место рожденияс.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Дата рождения1869
Дата смерти15.?.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Смерть
15.?.1885
с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Причина смерти: от горячки
Похороны
Неизвестно
с.ушковское Верхнекаинской волости Барнаульского уезда Томской губернии