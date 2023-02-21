Яковлев Андрей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Андрей Евдокимович

Яковлев Андрей Евдокимович

avatar

Место рождения

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез

Дата рождения

1869

Дата смерти

15.?.1885

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Яковлев Евдоким Васильевич

Мать: Яковлева Мария Артемьевна

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Смерть
15.?.1885
с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Причина смерти: от горячки
Похороны
Неизвестно
с.ушковское Верхнекаинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close