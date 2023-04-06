Калигин Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения14.03.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калигина Виктория Владимировна
Рождение ребёнка
15.11.2009
Дочь: Калигина Яна Александровна
Мать ребёнка: Калигина Виктория Владимировна