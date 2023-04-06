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Калигин Александр Павлович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

14.03.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.10.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калигина Виктория Владимировна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.11.2009

Дочь: Калигина Яна Александровна

Мать ребёнка: Калигина Виктория Владимировна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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