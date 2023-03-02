Луц (Маслова) Матрена Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луц (Маслова) Матрена Никоновна

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Место рождения

Курская область, Щибровский район, с. Мисьянкино

Дата рождения

?.05.1915

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1915

Отец: Маслова Никон

Мать: Маслова Екатерина

Курская область, Щибровский район, с. Мисьянкино
Рождение ребёнка
11.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луц Кирилл Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луц Кирилл Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луц Кирилл Антонович

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