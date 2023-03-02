Луц (Маслова) Матрена Никоновна
Место рожденияКурская область, Щибровский район, с. Мисьянкино
Дата рождения?.05.1915
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1915
Отец: Маслова Никон
Мать: Маслова Екатерина
Курская область, Щибровский район, с. Мисьянкино
Рождение ребёнка
11.01.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луц Кирилл Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луц Кирилл Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луц Кирилл Антонович