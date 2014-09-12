Алябьева (Коробкина) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1929
Дата смерти12.09.2014
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1929
Отец: Коробкин Алексей
Мать: Коробкина Александра
Рождение ребёнка
19.01.1949
Сын: Алябьев Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Алябьев Михаил Николаевич
Новосибирская область деревня Верхбалта
Рождение ребёнка
04.02.1951
Дочь: Мальцева Галина Михайловна
Отец ребёнка: Алябьев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
24.05.1953
Дочь: Трофимова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Алябьев Михаил Николаевич
Новосибирская область Тогучинский район поселок Казанск
Рождение ребёнка
11.06.1957
Дочь: Ляпунцова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Алябьев Михаил Николаевич
Смерть
12.09.2014