Алябьева (Коробкина) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябьева (Коробкина) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1929

Дата смерти

12.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1929

Отец: Коробкин Алексей

Мать: Коробкина Александра

Рождение ребёнка
19.01.1949

Сын: Алябьев Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Алябьев Михаил Николаевич

Новосибирская область деревня Верхбалта
Рождение ребёнка
04.02.1951

Дочь: Мальцева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Алябьев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
24.05.1953

Дочь: Трофимова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Алябьев Михаил Николаевич

Новосибирская область Тогучинский район поселок Казанск
Рождение ребёнка
11.06.1957

Дочь: Ляпунцова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Алябьев Михаил Николаевич

Смерть
12.09.2014
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