Сухорукова (Звегинцова) Матрёна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова (Звегинцова) Матрёна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1692 и 1712

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1692 и 1712

Отец: Звегинцов Михаил Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Бокшеева (?) Мария(?)

Отец ребёнка: Сухоруков Филип Ильич

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Сухоруков Степан Филипович

Отец ребёнка: Сухоруков Филип Ильич

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Сухоруков Осип (Йосиф) Филипович

Отец ребёнка: Сухоруков Филип Ильич

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Михалева Анна

Отец ребёнка: Сухоруков Филип Ильич

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Сухоруков Дорофей

Отец ребёнка: Сухоруков Филип Ильич

Смерть
1782
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