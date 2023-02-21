Сухорукова (Звегинцова) Матрёна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1692 и 1712
Дата смерти1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Между 1692 и 1712
Отец: Звегинцов Михаил Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Бокшеева (?) Мария(?)
Отец ребёнка: Сухоруков Филип Ильич
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Сухоруков Степан Филипович
Отец ребёнка: Сухоруков Филип Ильич
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Сухоруков Осип (Йосиф) Филипович
Отец ребёнка: Сухоруков Филип Ильич
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Михалева Анна
Отец ребёнка: Сухоруков Филип Ильич
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Сухоруков Дорофей
Отец ребёнка: Сухоруков Филип Ильич
Смерть
1782