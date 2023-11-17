Алеханов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алеханов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1885 ст.

Сын: Алеханов Василий Иванович

Мать ребёнка: Алеханова Прасковья Васильевна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Источник ГАПО Ф.182 оп.5 д.117 л.011об-012
Рождение ребёнка
31.08.1887

Сын: Алеханов Семен Иванович

Мать ребёнка: Алеханова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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