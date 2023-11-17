Алеханов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
22.03.1885 ст.
Сын: Алеханов Василий Иванович
Мать ребёнка: Алеханова Прасковья Васильевна
Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Источник ГАПО Ф.182 оп.5 д.117 л.011об-012
Рождение ребёнка
31.08.1887
Мать ребёнка: Алеханова Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно