Кавлиева (Наранова) Ногала Очаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти25.01.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Кавлиева Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Кавлиев Наран Батмаевич
Рождение ребёнка
09.05.1959
Сын: Кавлиев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кавлиев Наран Батмаевич
Рождение ребёнка
02.01.1961
Отец ребёнка: Кавлиев Наран Батмаевич
Рождение ребёнка
23.02.1962
Дочь: Умадыкова (Кавлиева) Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Кавлиев Наран Батмаевич
Рождение ребёнка
11.01.1964
Дочь: Эрдниева Инна Николаевна
Отец ребёнка: Кавлиев Наран Батмаевич
Рождение ребёнка
26.04.1968
Дочь: Корникова Кермен Николаевна
Отец ребёнка: Кавлиев Наран Батмаевич
Смерть
25.01.1999