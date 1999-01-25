Кавлиева (Наранова) Ногала Очаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавлиева (Наранова) Ногала Очаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

25.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кавлиев Наран Батмаевич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Кавлиева Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Кавлиев Наран Батмаевич

Рождение ребёнка
09.05.1959

Сын: Кавлиев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кавлиев Наран Батмаевич

Рождение ребёнка
02.01.1961

Сын: Кавлиев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Кавлиев Наран Батмаевич

Рождение ребёнка
23.02.1962

Дочь: Умадыкова (Кавлиева) Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Кавлиев Наран Батмаевич

Рождение ребёнка
11.01.1964

Дочь: Эрдниева Инна Николаевна

Отец ребёнка: Кавлиев Наран Батмаевич

Рождение ребёнка
26.04.1968

Дочь: Корникова Кермен Николаевна

Отец ребёнка: Кавлиев Наран Батмаевич

Смерть
25.01.1999

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