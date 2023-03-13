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Шошинъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Шошинъ Андрей

Мать: Шошина Василиса Афонасьева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Бурлакова Стефанида

Мать ребёнка: Шошина Епестисия Афонасьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Шошина Епестисия Афонасьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шошинъ Иванъ

Мать ребёнка: Шошина Епестисия Афонасьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Шошинъ Павелъ

Мать ребёнка: Шошина Епестисия Афонасьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шошинъ Осипъ

Мать ребёнка: Шошина Епестисия Афонасьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Шошина Епестисия Афонасьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шошинъ Иванъ

Мать ребёнка: Шошина Епестисия Афонасьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шошина Епестисия Афонасьева

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