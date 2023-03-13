Шошинъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Шошинъ Андрей
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Бурлакова Стефанида
Мать ребёнка: Шошина Епестисия Афонасьева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Шошина Епестисия Афонасьева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Шошинъ Иванъ
Мать ребёнка: Шошина Епестисия Афонасьева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Шошинъ Павелъ
Мать ребёнка: Шошина Епестисия Афонасьева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Шошинъ Осипъ
Мать ребёнка: Шошина Епестисия Афонасьева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Шошина Епестисия Афонасьева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Шошинъ Иванъ
Мать ребёнка: Шошина Епестисия Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно