Карнова (Неизвестно) Агата Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
примерно о рождении
Рождение ребёнка
03.06.1925
Дочь: Карнова Мария Романовна
Отец ребёнка: Карнов Роман Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1927
Отец ребёнка: Карнов Роман Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1935
Дочь: Кулакова Раиса Романовна
Отец ребёнка: Карнов Роман Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.05.1939
Дочь: Карнова Валентина Романовна
Отец ребёнка: Карнов Роман Неизвестно
Смерть
1940
Примерно