Карнова (Неизвестно) Агата Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнова (Неизвестно) Агата Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

примерно о рождении
Рождение ребёнка
03.06.1925

Дочь: Карнова Мария Романовна

Отец ребёнка: Карнов Роман Неизвестно

Рождение ребёнка
25.06.1927

Сын: Карнов Александр Романов

Отец ребёнка: Карнов Роман Неизвестно

Рождение ребёнка
15.12.1935

Дочь: Кулакова Раиса Романовна

Отец ребёнка: Карнов Роман Неизвестно

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.05.1939

Дочь: Карнова Валентина Романовна

Отец ребёнка: Карнов Роман Неизвестно

Смерть
1940
Примерно
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