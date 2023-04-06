Сакаев Нури (Нуретдин) Набиуллович
Место рождения
Дата рождения01.07.1885
Дата смерти03.03.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1907 по 1908
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1908 по 1912
Уральск, Казахстан
Место жительства
С 1912 по 1915
Место жительства
С 1915 по 1922
Место жительства
С 1922 по 1925
Место жительства
С 1925 по 1927
Место жительства
Неизвестно
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.03.1927