Сакаев Нури (Нуретдин) Набиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакаев Нури (Нуретдин) Набиуллович

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Место рождения

Шланлыкулево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.07.1885

Дата смерти

03.03.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Шланлыкулево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1907 по 1908
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1908 по 1912
Уральск, Казахстан
Место жительства
С 1912 по 1915
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1915 по 1922
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1922 по 1925
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1925 по 1927
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.03.1927
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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