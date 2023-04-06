Мария Григорьева
Место рождения
Дата рождения14.06.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1804 ст.
Отец: Григорий Никитин
Мать: Степанида Иванова
Бракосочетание
25.01.1820 ст.
Муж: Петр Васильев
Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Васильев
Пейчала, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно