Мария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Григорьева

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Место рождения

Концы, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

14.06.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1804 ст.

Отец: Григорий Никитин

Мать: Степанида Иванова

Концы, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
25.01.1820 ст.

Муж: Петр Васильев

Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Васильев

Пейчала, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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