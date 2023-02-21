Коничев Константин Иванович
Место рожденияд. Поповское, Усть-Кубинский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения26.02.1904
Дата смерти02.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Поповское, Усть-Кубинский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1911 по 1914
д. Коровино, Усть-Кубинский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1925 по 1935
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1935 по 1950
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1951 по 1971
Смерть
02.05.1971