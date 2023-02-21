Коничев Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коничев Константин Иванович

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Место рождения

д. Поповское, Усть-Кубинский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

26.02.1904

Дата смерти

02.05.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Поповское, Усть-Кубинский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1911 по 1914
д. Коровино, Усть-Кубинский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1925 по 1935
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1935 по 1950
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1951 по 1971
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.05.1971
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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