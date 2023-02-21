Пономарёв Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

LP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1978

Отец: не указан

Мать: Ponomareva Lidia Викторовна

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