Дудорова Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудорова Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1946

Дата смерти

08.12.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
08.12.2007
Brooklyn, New York, USA
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