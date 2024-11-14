Алексиков Степан Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Сын: Алексиков Сергей Степанович
Мать ребёнка: Алексикова Агрипина Семеновна
Хутор Алексиков Михайловской станицы
Рождение ребёнка
06.10.1892
Сын: Алексиков Сергей Степанович
Мать ребёнка: Алексикова Агрипина Семеновна
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.
Дочь: Алексикова Марфа Степановна
Мать ребёнка: Алексикова Агрипина Семеновна
Хутор Алексиков Михайловской станицы
Смерть
Неизвестно