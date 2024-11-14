Алексиков Степан Ефимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексиков Степан Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексиков Ефим Трафимович

Мать: Алексикова Параскева Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексикова Агрипина Семеновна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Алексиков Сергей Степанович

Мать ребёнка: Алексикова Агрипина Семеновна

Хутор Алексиков Михайловской станицы
Рождение ребёнка
06.10.1892

Сын: Алексиков Сергей Степанович

Мать ребёнка: Алексикова Агрипина Семеновна

Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.

Дочь: Алексикова Марфа Степановна

Мать ребёнка: Алексикова Агрипина Семеновна

Хутор Алексиков Михайловской станицы
Смерть
Неизвестно

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