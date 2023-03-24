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Темников Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1922

Дата смерти

19.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.56

Сын: Темников Сергей Федорович

Мать ребёнка: Темникова Анна Ивановна

Рождение
20.06.1922

Отец: Темников Иван Яковлевич

Мать: Темникова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1953

Дочь: Дунаевская Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Темникова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темникова Анна Ивановна

Смерть
19.06.1963
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