Темников Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1922
Дата смерти19.06.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.56
Сын: Темников Сергей Федорович
Мать ребёнка: Темникова Анна Ивановна
Рождение
20.06.1922
Отец: Темников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
27.10.1953
Дочь: Дунаевская Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Темникова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Темникова Анна Ивановна
Смерть
19.06.1963