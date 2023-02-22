Крюхин Иоанн Симеонов
Место рожденияЗаселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Дата рождения23.09.1853
Дата смерти01.10.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1853
Отец: Карюхин Симеон Фомич
Мать: Карюхина Ксения Ильина
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Смерть
01.10.1912
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя