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Крюхин Иоанн Симеонов

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Место рождения

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.09.1853

Дата смерти

01.10.1912

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1853

Отец: Карюхин Симеон Фомич

Мать: Карюхина Ксения Ильина

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Смерть
01.10.1912
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
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