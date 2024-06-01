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Додонов Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Додонов Тимофей Устинович

Мать: Додонова Анна

Рождение ребёнка
30.06.1929

Сын: Додонов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Додонова (Зотова) Пелагея Павловна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1936

Дочь: Фрянская (Додонова) Галина Александровна

Мать ребёнка: Додонова (Зотова) Пелагея Павловна

Смерть
1974

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