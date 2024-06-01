Додонов Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1974
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Додонов Тимофей Устинович
Мать: Додонова Анна
Рождение ребёнка
30.06.1929
Сын: Додонов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Додонова (Зотова) Пелагея Павловна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1936
Дочь: Фрянская (Додонова) Галина Александровна
Мать ребёнка: Додонова (Зотова) Пелагея Павловна
Смерть
1974