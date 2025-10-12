Пищальников Федор Иванович 1741 — найти родственников по фамилии на Familio

Пищальников Федор Иванович

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился 1741, Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

умер Неизвестно

Супруги
Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна1741 г.р.
Дети
Пищальников Савастьян Федорович30.04.1766 г.р.
Пищальников Яков Федорович1771 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

из посадских г. Романова

Рождение ребёнка
30.04.1766

Сын: Пищальников Савастьян Федорович

Мать ребёнка: Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Бракосочетание
02.05.1766

Жена: Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1771

Сын: Пищальников Яков Федорович

Мать ребёнка: Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
06.05.1778

Сын: Пищальников Арефей (Иов) Федорович

Мать ребёнка: Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1779

Сын: Пищальников Николай Федорович

Мать ребёнка: Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1788

Сын: Пищальников Сергей Федорович

Мать ребёнка: Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
04.07.1789

Дочь: (Пищальникова) Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
Неизвестно

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