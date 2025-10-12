Пищальников Федор Иванович
мужской, родился 1741, Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
умер Неизвестно
Супруги
Дети
Пищальников Савастьян Федорович30.04.1766 г.р.
Пищальников Яков Федорович1771 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.04.1766
Сын: Пищальников Савастьян Федорович
Мать ребёнка: Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна
Бракосочетание
02.05.1766
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1771
Сын: Пищальников Яков Федорович
Мать ребёнка: Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
06.05.1778
Рождение ребёнка
1779
Сын: Пищальников Николай Федорович
Мать ребёнка: Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Пищальников Сергей Федорович
Мать ребёнка: Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
04.07.1789
Дочь: (Пищальникова) Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Пищальникова (Степанова) Варвара Алексеевна
Смерть
Неизвестно
из посадских г. Романова