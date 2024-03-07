Щербаков ??? ???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Евгения Семёновна
Рождение ребёнка
06.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Евгения Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно