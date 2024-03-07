Щербаков ??? ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков ??? ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Евгения Семёновна

Рождение ребёнка
06.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Евгения Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Евгения Семёновна

Смерть
Неизвестно
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