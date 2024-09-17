Кинзябулатов Мударис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинзябулатов Мударис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кинзябулатова (Абуллина) Клара

Рождение ребёнка
22.01.1977

Дочь: (Кинзябулатова) Айгуль

Мать ребёнка: Кинзябулатова (Абуллина) Клара

Рождение ребёнка
11.09.1984

Дочь: Кинзябулатова (Кинзябулатова) Миляуша

Мать ребёнка: Кинзябулатова (Абуллина) Клара

Смерть
Неизвестно

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