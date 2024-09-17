Кинзябулатов Мударис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1977
Дочь: (Кинзябулатова) Айгуль
Мать ребёнка: Кинзябулатова (Абуллина) Клара
Рождение ребёнка
11.09.1984
Дочь: Кинзябулатова (Кинзябулатова) Миляуша
Мать ребёнка: Кинзябулатова (Абуллина) Клара
Смерть
Неизвестно