Бочарова (Николаева) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (Николаева) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1910

Сын: Бочаров Николай Филатович

Отец ребёнка: Бочаров Феофилакт / Феофил (Филат) Николаевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бочаров Евгений Филатович

Отец ребёнка: Бочаров Феофилакт / Феофил (Филат) Николаевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бочаров Сергей Филатович

Отец ребёнка: Бочаров Феофилакт / Феофил (Филат) Николаевич

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