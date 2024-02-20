Бочарова (Николаева) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1910
Сын: Бочаров Николай Филатович
Отец ребёнка: Бочаров Феофилакт / Феофил (Филат) Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бочаров Евгений Филатович
Отец ребёнка: Бочаров Феофилакт / Феофил (Филат) Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Бочаров Феофилакт / Феофил (Филат) Николаевич