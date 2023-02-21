Шевалдина (Мокина) Фомаида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 01.03.1849 и 01.03.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.03.1849 и 01.03.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.03.1869
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Священник - Александр Дорошин. Дьячки - Пётр Дьяконов и Константин Дорошин.
Место жительства
Неизвестно
Студёновская станица, Уральский уезд, Уральская область, Российская Империя
Смерть
Неизвестно