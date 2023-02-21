Шевалдина (Мокина) Фомаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевалдина (Мокина) Фомаида Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 01.03.1849 и 01.03.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1849 и 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.03.1849 и 01.03.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.03.1869

Муж: Шевалдин Яков Николаевич

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Священник - Александр Дорошин. Дьячки - Пётр Дьяконов и Константин Дорошин.
Место жительства
Неизвестно
Студёновская станица, Уральский уезд, Уральская область, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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