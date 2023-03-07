Шишкина Дария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Шишкин Павел Яковлев
Рождение ребёнка
1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкин Павел Яковлев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Шишкин Павел Яковлев
Рождение ребёнка
1847
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкин Павел Яковлев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Неонила Павловна
Отец ребёнка: Шишкин Павел Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишкин Павел Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно