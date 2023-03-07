Шишкина Дария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Дария Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

1838 г.р.
Скрыто настройками приватности
1844 г.р.
Скрыто настройками приватности
1855 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Шишкин Павел Яковлев

Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Павел Яковлев

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Шишкин Павел Яковлев

Рождение ребёнка
1847

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Павел Яковлев

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Неонила Павловна

Отец ребёнка: Шишкин Павел Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Павел Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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